Sums premia eccezionalmente un giovanissimo sammarinese

Mercoledì 9 Ottobre 2019 in occasione dell’assegnazione del Premio Meritamente, istituito dalla Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, si è riunita la commissione giudicante per selezionare i vincitori del concorso che si prefigge lo scopo di premiare giovani meritevoli di supporto che hanno intrapreso percorsi di eccellenza. La giuria costituita da Valentina Garavini, Paolo Rondelli, Marino Rossi e Pierluigi Valli ha deciso di segnalare al Consiglio Direttivo SUMS, oltre ai quattro giovani sammarinesi selezionati per il Premio (Carolina Gaudenzi, Alexander Piva, Altea Rossi e Sara Santolini) anche Luca Righi, un giovanissimo ragazzo iscritto all’Accademia di Danza Princess Grace a Monaco. Il Consiglio SUMS ha ritenuto estremamente di rilievo il percorso formativo che Luca sta facendo e ha deciso di contribuire ad esso per incentivare il proseguimento degli studi e della sua passione, auspicandosi che possa far brillare il nome del nostro Paese su palcoscenici internazionali.