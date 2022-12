SUMS seleziona i vincitori della quarta edizione del premio Meritamente

Martedì 13 dicembre 2022 si è riunita la commissione giudicante del Concorso Meritamente, indetto dalla Società Unione Mutuo Soccorso, composta da Valentina Garavini, Paolo Rondelli, Marino Rossi e Pierluigi Valli che ha selezionato i sette vincitori.

Il Premio Meritamente intende incentivare e sostenere, attraverso un contributo economico elargito dalla SUMS, giovani sammarinesi ad intraprendere percorsi formativi di eccellenza in prestigiose istituzioni accademiche in Italia e all’estero.

Dopo un’accurata analisi della documentazione fornita dai ventidue candidati, la giuria ha selezionato i sette progetti proposti da: Diego Chianese per un Dottorato in Scienze Mediche, Omiche e Oncologiche presso l’Università di Ferrara; Beatrice Bugli per una Laurea Magistrale in Finance and Risk Management alla ICN Business School di Berlino; Martina Giardi per una Laurea Magistrale in Economics and Management of Innovation and Technology presso l’Università Bocconi di Milano in Partnership con Copenhagen Business School; Pietro Zafferani per una Laurea Magistrale in Molecular Biosciences presso l’Università di Heidelberg; Alessandro Guidi per una Laurea Magistrale in Ingegneria del Veicolo presso KTH di Stoccolma; Gianluca Pasolini per una Laurea Magistrale in Informatica percorso EIT Digital/Cyber Security presso l’Università di Trento in partnership con EURECOM; Mia Benedettini per una Laurea Magistrale in Scienze Politiche percorso Conflitti e Crisi Internazionali presso l’Università Panthéon Sorbonne di Parigi.

La Società Unione Mutuo Soccorso, estremamente compiaciuta dall’ottimo livello dei partecipanti, nella consapevolezza che l’arricchimento culturale e un’adeguata formazione rendano possibile affrontare le sfide globali che vedono coinvolto anche il nostro Paese, intende dunque congratularsi con i giovani selezionati che riceveranno nei prossimi giorni comunicazione formale della loro vittoria.



Comunicato stampa

Società Unione Mutuo Soccorso