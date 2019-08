"Suona con noi": aperte le iscrizioni ai corsi della San Marino Concert Band

La San Marino Concert Band informa che le iscrizioni alla sua scuola di musica per l'anno 2019/2020 sono aperte per le classe di batteria, tastiera, chitarra acustica, chitarra elettrica, basso elettrico, clarinetto, sax, flauto, tromba, trombone e canto. L'inizio delle lezioni è previsto la prima settimana di ottobre 2019. Per informazioni è possibile telefonare direttamente al 3357345660 (Luciano) e al 3357342830 (Nadia). La San Marino Concert Band continua così a far crescere i futuri talenti con metodo e insegnamenti appositi, con la possibilità di apprendere i rudimenti dello strumento preferito ed entrare un domani a fare parte dell'orchestra.