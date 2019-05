Ufficio Turismo: aggiornamento viabilità Giro d'Italia

TAPPA NR. 9 GIRO D’ITALIA: RICCIONE-SAN MARINO – 19 MAGGIO 2019 San Marino, 17 maggio 2019 – Sempre più vicino l’appuntamento con l’evento più atteso del 2019: la cronoscalata del Giro d’Italia che arriverà a San Marino il 19 maggio 2019. La Repubblica di San Marino è vestita di rosa per accogliere al meglio la tappa numero 9 del Giro d’Italia e per il successo di questo appuntamento unico e straordinario sono necessarie misure di limitazione al traffico e alla viabilità. La gara partirà da Riccione alle 13.15 e terminerà in Piazzale Lo Stradone non prima delle 17.30. Il tracciato sarà invalicabile, ad eccezione di emergenze sanitarie o di sicurezza, solo per le forze dell’ordine o Ambulanze (Codice Rosso) a partire dalle ore 9.00 poiché, prima della gara, i team effettueranno il giro di ricognizione sul tracciato a cui segue il passaggio della carovana pubblicitaria. Altre aree del Castello di Città saranno interessate da strutture a compendio dell’evento, come ad esempio il Villaggio Commerciale - Open Village – in Piazzale Nazioni Unite e Via Gino Giacomini (parcheggio allestitori e sponsor), l’Area Hospitality in via Piana nei pressi di Porta San Francesco, il RAI Compound in Piazzale Calcigni, il podio e area premiazioni presso il P2 e altre aree funzionali per gli atleti e per i loro mezzi che occuperanno il parcheggio 2 Bus e il parcheggio 10. Per quanto riguarda la viabilità, qui di seguito sono riportate le modifiche sia relative alla sosta che al passaggio di veicoli e pedoni. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN DIFETTO A partire dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di domenica 19 maggio 2019 (e comunque fino alla conclusione della manifestazione) sarà inibita la sosta nei parcheggi e lungo le seguenti vie: Strada del Marano, Strada Belmonte, Strada Scalbati, Via Salice, Strada della Bandirola, Strada Passo dell’Alveda (eccetto residenti), Strada per Santa Maria (eccetto residenti) Strada della Serra, Via del Passetto, Via Impietrata, Via del Serrone (fino all’intersezione con Via Gamella), Via Gamella, Viale Campo dei Giudei, Via Montalbo; Via Piana Via G.B. Belluzzi Piazzale Lo Stradone A partire dalle ore 19.00 di sabato 18 maggio 2019 alle ore 23.00 di domenica 19 maggio 2019 sarà inibita la sosta nei parcheggi e lungo le seguenti vie: Via Gamella; Viale Campo dei Giudei; Parcheggio 10; Piazza delle Nazioni Unite Via Gino Giacomini Via Piana Via G. B. Belluzzi Parcheggio 1 (Piazzale Calcigni) Parcheggio 8 Piazzale Lo Stradone Parcheggio 2A (Piazzale M. Giangi) Parcheggio 2B Parcheggio 3 (Via J.F. Kennedy) Parcheggio 4 (Viale Antonio Onofri) dalle ore 05.00 alle ore 18.00 di domenica 19 maggio 2019 (e comunque fino alla conclusione della manifestazione) resteranno chiuse al traffico veicolare: Via Gino Giacomini; Via Piana; Via G.B. Belluzzi; Piazzale Lo Stradone; Viale Federico d'Urbino; dalle ore 19.00 di sabato 18 maggio 2019 alle ore 19.00 di domenica 19 maggio 2019 sarà inibita la sosta sulla carreggiata delle seguenti vie: Strada del Fosso nel tratto compreso fra Strada del Marano e Strada dei Broccoli, Strada Campo del Fiume nel tratto compreso fra Strada Belmonte e Strada della Miniera, Via Vascone nel tratto compreso fra Via del Passetto e Strada delle Volte, Via Ventun Settembre nel tratto compreso fra Via del Passetto e Via La Rena, Via delle Carrare nel tratto compreso fra Via del Serrone e Via Selve dei Baudi; dalle ore 05.00 alle ore 23.00 del 19 maggio resterà chiuso al traffico Piazzale Carlo V° D’Asburgo nel Castello di Borgo Maggiore. ACCESSIBILITA’ NELL’AREA DEL PERCORSO DELLA TAPPA DOMENICA 19 MAGGIO AUTO A partire dalle ore 05.00 alle ore 18.00 di domenica 19 maggio 2019 (e comunque fino alla conclusione della manifestazione) resteranno chiuse al traffico veicolare: Via Gino Giacomini Via Piana, Via G. B. Belluzzi Piazzale Lo Stradone Viale Federico d’Urbino; A partire dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di domenica 19 maggio 2019 (e comunque fino alla conclusione della manifestazione) saranno chiuse al traffico veicolare: Strada del Marano, Strada Belmonte, Strada Scalbati, Via Salice, Strada della Bandirola, Strada Passo dell’Alveda (eccetto residenti), Strada per Santa Maria (eccetto residenti) Strada della Serra, Via del Passetto, Via Impietrata, Via del Serrone (fino all’intersezione con Via Gamella), Via Gamella, Viale Campo dei Giudei, Via Montalbo; PEDONI E' possibile per i pedoni porsi ai lati della carreggiata e fuori del tracciato, per seguire la gara, ma con divieto di attraversamento dello stesso. Si informa che nell’ultimo chilometro saranno presenti 4 varchi presidiati dai volontari e dal personale delle Forze dell’Ordine, per la precisione in corrispondenza dell’Open Village (in piazzale Nazioni Unite), Parchggio 8, Porta San Francesco e Via Paolo III. Si tratta necessariamente di misure rigorose in quanto imprescindibili non solo al buon esito dell’evento sportivo ma anche alla sicurezza di atleti e pubblico. LE VARIAZIONI PER GLI AUTOBUS TURISTICI I bus verranno indirizzati, dalla Polizia Civile, nel parcheggio sito in Via G. Ordelaffi che, tramite agevole sottopassaggio pedonale, collega l’area con la funivia. Una volta terminata la capienza in Piazzale Carlo V° D’Asburgo, gli autobus verranno invitati a far scendere i passeggeri nella stessa zona e a proseguire per pochi km per parcheggiare il mezzo in via Ovella fino esaurimento posti. Come ulteriore destinazione viene segnalato il parcheggio Multieventi. Il recupero dei passeggeri verrà effettuato nella stessa zona della discesa. I gruppi di almeno 25 persone (previa presentazione dell’apposito voucher), potranno godere di un prezzo agevolato di Euro 2,25 A/R per usufruire del servizio funivia, l’unico mezzo che garantirà l’accesso al centro storico. La somma andrà saldata direttamente alla cassa della Funivia. Il servizio funivia sarà attivo fino alle ore 23.00. NAVETTE E PARCHEGGI DISPONIBILI Per quanto riguarda le autovetture, i parcheggi 5, 6, 7 e 9 saranno gli unici quattro utilizzabili in centro storico, fino a esaurimento posti. Sarà possibile raggiungerli dall’itinerario Strada Sottomontana, Via del Serrone, proseguendo per Via Cella Bella e via Napoleone Bonaparte (P9) o Via del Voltone (P5, P6 e P7). Una volta esauriti i posti auto, il traffico sarà dirottato nei parcheggi di Borgo Maggiore, in prossimità della funivia e Baldasserona. Esaurita anche la capienza di questi ultimi, le auto saranno indirizzate nelle aeree di parcheggio individuate nel Castello di Acquaviva, nella zona industriale di Cà Martino. E’ previsto un servizio di navetta gratuito che porterà i visitatori dagli appositi parcheggi in prossimità della funivia, per raggiungere il centro storico. Il servizio sarà attivo dalle ore 10.30 alle ore 23.15. Per quanto riguarda i motocicli possono essere utilizzati i parcheggi 5, 6 e 7 sino ad esaurimento posti, poi secondo le indicazioni della Polizia Civile. Si invitano i visitatori e residenti alla massima collaborazione nel seguire le indicazioni della Polizia Civile e dei parcheggiatori che saranno a sua disposizione per ogni chiarimento/informazione. Si informa infine che I residenti potranno beneficiare di agevolazioni per la sosta al parcheggio n. 9 come segue: possessori di contrassegno per la sosta residenziale (qualsiasi lettera): sosta gratuita dalle 18.45 del 18 maggio fino alle 8,00 del 20 maggio, esibendo il contrassegno alla cassa. residenti del castello Città di San Marino che non dispongono di contrassegno: tariffa agevolate per le giornate di sabato 18/5 e domenica 19/5: € 4,00 per 24h e € 8,00 per 48 h, a partire dal ritiro del ticket d'ingresso. possessori di abbonamento 5/7 (che includa il sabato e/o la domenica) o 7/7 relativo ai parcheggi di superficie: sosta gratuita. Segnaliamo a tutti gli appassionati del pedale l’Info & Bike Point Ebikexperience (www.ebikexperience.it), situato al civico 18 di Piazzale Campo della Fiera, a pochi passi dalla stazione della Funivia a Borgo Maggiore. Oltre che luogo di partenza di percorsi turistici, itinerari escursionistici e sentieri ciclabili, il punto informativo offre in particolare idee e spunti per organizzare escursioni in mountain bike o praticare trekking. E’ possibile lasciare in deposito la propria e-bike, oppure noleggiarne una, con o senza accompagnatore. Per aggiornamenti sulla viabilità di prega di consultare il profilo Facebook @federazione.sammarinese.ciclismo Per informazioni: info.giro@pa.sm t. 0549 882403

