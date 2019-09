UFN: francobolli selezionati per il Premio Illustri 2019

L'Ufficio Filatelico informa sui francobolli selezionati per il Premio Illustri 2019. Il Premio Illustri è il concorso rivolto ai migliori illustratori italiani, in collaborazione con l’Associazione Illustri e BASE Milano, AIAP - Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva e ADCI - Art Directors Club Italia. Le serie postali selezionate nella categoria Design per il Premio Illustri 2019 sono le seguenti: · Codice 680: Campionato Europeo di Calcio Under 21 2019, disegnata di Mauro Mazzara, composta da un valore da €2,00 in fogli da 12 francobolli con bandella https://www.ufn.sm/it/cod-680-2019.html · Codice 683: Parole educate, realizzata da Davide Pagliardini, formata da 4 valori da €0,25, €0,40, €1,10 e €2,90 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio. https://www.ufn.sm/it/cod-683-2019.html La Dirigente dell’U.F.N. Dr.ssa Gioia Giardi esprime profonda soddisfazione per la selezione di questi francobolli in un contesto così prestigioso e ringrazia i giovani bozzettisti Mazzara e Pagliardini per aver dato con le loro opere visibilità al mondo della filatelia. Le opere selezionate hanno partecipato alla mostra ospitata negli spazi della sede di Milano di Gallerie d’Italia (Piazza della Scala) e sono state pubblicate nel catalogo Annual 2019