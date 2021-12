Un Natale speciale è un Natale normale

Il Club 41 Rimini quest’anno ha deciso di sostituire il tradizionale pensiero di Natale per i soci, con un gesto di solidarietà. Grazie anche al contributo dell’associazione di volontariato Team Bota, sarà consegnato nelle case di circa 20 famiglie riminesi in difficoltà un cesto alimentare, pensato per offrire alla famiglia i prodotti che danno la possibilità di trascorrere un natale tradizionale, con prodotti alimentari di base e dolci. “Abbiamo scelto di regalare un momento di normalità e di felicità in occasione delle prossime festività” ha dichiarato Roberto Romagnoli, Presidente del Club 41 Rimini, che prosegue “Una delle sensazioni più belle che ci regala il Natale, è la voglia di stare insieme, di pensare agli altri: possiamo farlo con un abbraccio, o con un gesto che viene dal cuore. Dalla condivisione di questo sentimento, è nata l’iniziativa del NATALE SOLIDALE del Club 41 di Rimini. Speriamo che questo gesto contribuisca a riscaldare il cuore delle Famiglie a cui destiniamo il nostro pensiero. Buon Natale, e che lo sia veramente per tutti”.

