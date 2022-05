Il rischio di fare un balzo indietro negli anni, vanificare il percorso di trasparenza, di armonizzazione delle nostre norme ed in particolare i rapporti con l'amministrazione italiana era un rischio che non potevamo assolutamente permetterci. Gli emendamenti concordati in maggioranza e la non modifica delLart.1 della legge sulle società del 2006- hanno permesso di poter licenziare un testo di legge in equilibrio con interessanti novità che renderanno certamente più facile fare impresa a San Marino, ma che allo stesso tempo non saranno messi in discussione i famosi anticorpi che in questi anni ci hanno messo al riparo da tentativi di aggressione da fenomeni malavitosi - e che diventano ancor più indispensabili per il processo di integrazione che la nostra Repubblica inevitabilmente dovrà affrontare. Rispetto alle prese di posizione registratesi in questo frangente la nostra lista ribadisce l'assoluta convinzione rispetto al patto politico siglato con gli alleati. Tra questi, ovviamente, vi è anche Motus Liberi che - nelle scorse elezioni si è presentata per la prima volta - di fronte all'elettorato. Siamo convinti che questo passaggio sia stato un esempio di come la regola classica che la politica richieda "pazienza". Pazienza intesa come capacità di confronto, ascolto e sintesi. Un metodo che, data la larga composizione della maggioranza, non solo andrebbe sempre e comunque ricercato ma che - in ultima istanza - diventa il più efficace. Si tratta, quindi, di una lezione per tutti che va compresa, colta e fatta propria. Rimettiamoci al lavoro, magari con minore loquacità, ma puntando alla concretezza.

Cs - Gruppo Consiliare Noi per la Repubblica