UNAS: Parrucchieri e Centri Estetici con 1 cliente ogni 40 metri o cabine dedicate

Adesso invito ai singoli operatori e clienti al rispetto assoluto delle disposizioni La fiducia, per essere meritata, deve essere confermata con la promessa e l’impegno di tutti gli operatori e clienti ad un comportamento finalizzato al più assoluto rispetto delle regole! Come associazione non possiamo che esprimere tutta la soddisfazione che finalmente oltre 110 realtà con 350 persone occupate tra dipendenti e titolari, potranno tornare a fare una delle cose più belle del mondo: lavorare! Da lunedì 18 finalmente si potrà riaprire con modalità severe, ma che permetteranno una attività concreta, giusto compromesso per dare una dignitosa operatività ed economicità, fatto salvo che dovranno essere rispettate le distanze e le densità: non più di un cliente ogni 10 metri quadri 1 cliente ogni 40 metri o cabine dedicate, 2 metri di distanza, guanti, mascherine e visiere, ecc. Chiarito che i capelli si possono lavare se il cliente indossa la mascherina e guanti e l’operatore anche la visiera, e che i locali dei centri estetici con cabine arieggiate già di per sé stesse sono una protezione, confermiamo che gli operatori sono al lavoro carichi e pronti già da lunedì. A proposito del lunedì … fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, ovvero delle limitazioni ad operare, si è ritenuto saggio sospendere ogni calendario di chiusura per permettere una maggiore distribuzione della clientela.