Accoltellato stazione: indagini su cerchia ristretta e familiare

L'uomo di 74 anni ucciso ieri sera alla stazione di Rimini mentre era fermo a una fermata dell'autobus, di nazionalità filippina, lavora come giardiniere da anni nel Riminese. Le sue generalità non sono state ancora diffuse. Una vita regolare, a quanto risulta, con un lavoro stabile e legami sul territorio. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Rimini in queste ore si stanno concentrando negli ambienti più ristretti e familiari. L'uomo è stato ucciso intorno alle 19.30 di ieri sera con un colpo secco alla gola sferratogli alle spalle e che gli ha reciso la trachea. L'aggressore è fuggito subito dopo e le ricerche sono in corso. Si esclude la rapina perché la vittima aveva indosso portafogli ed effetti personali.