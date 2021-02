Appalto mascherine, anche Daniele Guidi tra le persone indagate

C'è anche il sammarinese Daniele Guidi, ex amministratore delegato di Banca CIS, fra le otto persone indagate dalla Procura di Roma nell'inchiesta relativa alle maxi-commesse di mascherine comprate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid.









La Guardia di Finanza sta infatti eseguendo un decreto di sequestro preventivo per 70 milioni riguardante conti correnti, quote societarie, beni e immobili di lusso. Secondo quanto emerso, il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri avrebbe affidato 1,25 miliardi di euro a 3 consorzi cinesi per l'acquisto di 800 milioni di mascherine avvenuto attraverso l'intermediazione di alcune imprese italiane. Quattro le società coinvolte: la Sunsky srl, Partecipazioni Spa, Microproducts It Srl e Guernica Srl. Nei confronti degli indagati le accuse sono, a secondo delle posizioni, traffico di influenze illecite in concorso e aggravato dal reato transnazionale, illeciti amministrativi in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Dalle indagini sarebbe emerso che le imprese italiane che hanno fatto da intermediari avrebbero percepito commissioni per decine di milioni, non erogate però dalla struttura del Commissario.

Nel registro degli indagati figurano anche – come riporta l'Ansa - l'imprenditore Andrea Vincenzo Tommasi, a capo di una della società coinvolte nell'indagine, il giornalista, ora in aspettativa, Mario Benotti, Antonella Appulo, Daniela Guarnieri, Jorge Edisson Solis San Andrea, Georges Fares Khozouzam e Dayanna Andreina Solis Cedeno.