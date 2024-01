Aumentano i furti e la vendita di armi: lieve calo per la violenza di genere

Nel 2023 sono stati 127 i furti denunciati complessivamente alla Gendarmeria: 16 in più dell'anno precedente e considerando quelli in abitazione si è passati da 37 a 39. In aumento anche i furti nelle aziende: 41, contro i 36 del 2022. Zero, invece, le rapine, mentre nei 12 mesi precedenti ce n'era stata una.

Sensibile crescita delle persone denunciate all'autorità giudiziaria: 262, rispetto alle 144 dell'anno precedente, ed 8 gli arresti, di cui 4 per furto e 4 per droga. A proposito di sostanze stupefacenti, 3 le misure cautelari in carcere, 57 gli esperimenti probatori e 70 denunce a piede libero di cui 33 nei confronti di minorenni, “verosimilmente sintomo – si legge sul report della Gendarmeria – del disagio che cova anche nelle giovani generazioni”.

In diminuzione le richieste di assistenza arrivate all'Ufficio di Genere e contro Minori: sono state 91, 8 in meno dell'anno precedente. 14, come nel 2022, le persone complessivamente finite in carcere: 4 sammarinesi e 10 stranieri.

Sempre elevata la mole di lavoro dell'Ufficio Stranieri e le verifiche tramite i canali internazionali di Polizia, per il rilascio dei permessi di soggiorno (il cui numero è simile al 2022, nelle diverse tipologie): sono più che raddoppiate raggiungendo quota 12.675. Quasi raddoppiate – 42 – anche le sanzioni amministrative mentre i verbali di allontanamento sono stati 9: 1 solo nel 2022.

Capitolo armi: 720 gli acquisti o le cessioni tra privati sammarinesi, contro 660 nel 2022. Crescono anche le armi nuove vendute ai sammarinesi, passate da 165 a 214, mentre calano marcatamente quelle vendute agli stranieri. 73 le armi ritirate, mentre ad un solo sammarinese ne sono state sequestrate 25 – di tipo vietato - alcune delle quali a raffica.

Numeri tutti in aumento per le attività di pattugliamento e prevenzione, con l'identificazione di 17.367 persone e il controllo di 9.225 veicoli.