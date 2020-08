Autoarticolato si incastra a Ca' Berlone, interviene la Polizia Civile

Nel video, le immagini del recupero

Nella giornata di ieri un autoarticolato, diretto a Gualdicciolo, è rimasto bloccato negli stretti tornanti di Ca' Berlone, in strada Prima Gualdaria, fra i castelli di Città e Chiesanuova. Via che, nonostante sia interdetta al passaggio di mezzi pesanti, come da segnaletica verticale, vede spesso questo genere di accadimenti. In più occasioni le relative Giunte di Castello avevano sollecitato le autorità a trovare soluzioni per evitare questi episodi. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile. Per trainare il camion a rimorchio, che visti il carico e la pendenza non riusciva più a fare marcia indietro, è stato necessario l'intervento di uno speciale mezzo di una ditta privata.