Il fatto è avvenuto poco dopo le 8. Una donna è precipitata dall'ultimo piano del Centro Atlante. La sammarinese, classe '61, si sarebbe tolta la vita anche se non si escludono altre ipotesi. Sul posto la Gendarmeria per i rilievi. Il centro commerciale è stato chiuso momentaneamente. Un episodio che per luogo e modalità richiama un analogo fatto avvenuto nel 2015