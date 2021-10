Droga: 40 enne fermata dalla Gendarmeria, giovane sammarinese deferito

Gli uomini della gendarmeria, nella serata di venerdì, hanno fermato una donna di 40 anni per spaccio. Già da qualche mese i militari erano impegnati in un'indagine che li ha condotti nei pressi dell'abitazione di un 35enne del Titano. Fermata e condotta in caserma, la donna, di nazionalità albanese, è stata trovata in possesso di quattro grammi di cocaina destinati al ragazzo. Scattata la denuncia per lui, la 40enne è stata condotta al Carcere dei Cappuccini dove ieri mattina il Commissario della Legge Elisa Beccari ha eseguito l'interrogatorio di garanzia.