Due sammarinesi vittime di truffe finanziarie, GdR ricostruisce il raggiro

Un sammarinese ha presentato denuncia alla Guardia di Rocca per una truffa di cui è stato vittima. Il tutto nasce da una semplice ricerca online. Probabilmente grazie ai cookie, i file che contengono informazioni sulle preferenze degli utenti, l'uomo è stato contattato da un sedicente trader finanziario che, utilizzando Whatsapp business, gli ha proposto un piano d'investimento garantito in criptovalute. A fronte di una somma modesta, 200 euro, nel breve tempo gli è stato riferito di aver ottenuto un saldo di 3mila euro. L'uomo poteva monitore l'andamento dell'investimento su una piattaforma falsa, ma che riproduceva il sito di una esistente e autorizzata dalla Consob.

Un immediato 'guadagno' che ha portato l'uomo, su consiglio del finto trader, a investire somme sempre più ingenti. La truffa è terminata, palesandosi come tale, nel momento in cui la vittima ha chiesto il ritiro della somma. Qui il truffatore, oltre a non rendersi sempre reperibile, ha chiesto ulteriore denaro – giustificandolo agli occhi della vittima come tassa del 18% dovuta al Paese in cui è avvenuto l'investimento - per sbloccare la somma totale. Somma che chiaramente non gli è stata mai consegnata, a fronte di un investimento di 11mila euro.

Il sammarinese ha quindi esposto quanto accaduto agli agenti della Guardia di Rocca che, con la collaborazione di colleghi di vari stati, ha ricostruito la truffa, scoprendo inoltre che il finto trader aveva aperto conti in paesi extra UE, a nome di persone inesistenti, quindi tramite documenti falsi.

E non sarebbe l'unica truffa di questo tipo andata a segno. Un altro sammarinese sta raccogliendo i documenti utili da presentare alle forze dell'ordine. In questo caso, la somma investita sarebbe di circa 5mila euro.