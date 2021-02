Incidente auto-moto a Serravalle, ferite non gravi per il giovane centauro

Nella serata si è verificato un incidente a Serravalle, in strada La Ciarulla. Una vettura e una moto sono entrate in collisione proprio all'altezza dell'incrocio con via Rancaglia, davanti al distributore di benzina, probabilmente a causa di un mancato stop da parte dell'auto. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. Ad avere la peggio il giovane sulle due ruote che, trasportato all'Ospedale di Stato, ha riportato ferite lievi agli arti inferiori. Sono in corso accertamenti da parte dei sanitari.