Iscrizioni aperte, rettore Petrocelli: "Sono già tante le richieste per l'anno prossimo"

Sentiamo il rettore Petrocelli

Si sono aperte le iscrizioni all'Università di San Marino. "Stiamo crescendo. Già tante le future matricole", conferma il rettore Corrado Petrocelli. Un ateneo in espansione quello della Repubblica. Anche quest'anno l'offerta formativa prevede otto percorsi di studio: cinque i corsi di laurea triennale e tre quelli magistrali. Design rimane la nave ammiraglia dell'ateneo. Tante le conferme come le collaborazioni con le Università italiane, i laboratori, i tirocini curriculari, le borse di studio, oltre a tutte le attività didattiche previste al World trade center.

Le novità del prossimo anno: la collaborazione con realtà internazionali come l'Agenzia spaziale europea e la Philips e gli scambi culturali in Cina e in Brasile. "Siamo già riusciti a entrare in due progetti dell'Unione europea, nonostante San Marino non ne faccia parte. Stiamo preparando la nostra partecipazione all'Expo di Dubai 2020", conclude il rettore.

Sentiamo Corrado Petrocelli rettore UniRsm