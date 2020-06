La società sammarinese di Irene Pivetti è in sospensione volontaria da oltre un anno

La Only Italia Club Srl, società sammarinese di Irene Pivetti che sarebbe collegata alle indagini di diverse procure italiane sull'importazione di mascherine dalla Cina, è in stato di sospensione volontaria dal 21 gennaio del 2019, quindi da almeno un anno prima delle operazioni contestate. Tutto questo anche se la stessa Pivetti ha dichiarato in una intervista a “Report” di Rai 3 che per il 90% delle sue operazioni ha usato la società sammarinese. Oggi la Guardia di Finanza di Milano ha perquisito la casa e la sede di società di Irene Pivetti per un'altra vicenda, in cui si ipotizza il reato di riciclaggio.