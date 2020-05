Lite degenera in pieno centro, due feriti. Forse la gelosia all'origine dello scontro

Due uomini, dalle prime informazioni, sono rimasti feriti in seguito ad uno scontro nel quale sarebbe spuntata una lama, o comunque un oggetto tagliente. Una lite, avvenuta in tarda mattinata, e che avrebbe coinvolto anche altre persone, degenerata e sfociata in una vera e propria aggressione, a pochi metri dall'arco di Augusto, all'ingresso del Parco Cervi. Pieno centro di Rimini. Sul posto due ambulanze e l'auto con il medico a bordo. Con loro anche Polizia di Stato e Polizia Municipale. Sembra che all'origine della lite, ci siano questioni sentimentali. Infatti due delle persone coinvolte, sarebbero l'ex marito e l'attuale convivente di una donna.

seguiranno aggiornamenti