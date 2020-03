Lutto nel giornalismo: si è spento Gianni Rossetti, un amico di Rtv

E’ morto oggi nella sua casa di Jesi per un malore improvviso e la notizia ha fatto il giro delle redazioni. Giannetto Sabbatini Rossetti, per tutti Gianni, aveva 74 anni. Per oltre 20 anni ha ricoperto l'incarico di presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche. Aveva lavorato presso le principali testate della regione, dalla Voce Adriatica al Corriere Adriatico, poi al Resto del Carlino e infine per molti anni alla Rai, dove era stato protagonista del Tg regionale. E’ stato tra i fondatori dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino di cui divenne poi direttore e avviando una proficua collaborazione con la San Marino Rtv. Di cui è stato ospite, così come aveva lui stesso aperto le porte dell'Istituto urbinate alle nostre telecamere. Una amicizia rafforzata negli anni e cementata dalla presenza di diversi ex ieffegini nella redazione dell'emittente di Stato. Tutta la San Marino Rtv si stringe attorno alla moglie e ai figli e porge le condoglianze per la perdita dell'amico Gianni.