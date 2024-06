Mortale sulla Marecchiese: lavorava a San Marino il 62enne Macini

Era uscito di casa per andare al lavoro, Gabriele Macini, il 62enne rimasto vittima di un incidente stradale lunedì. Era diretto infatti verso l'impresa Cas di San Marino, edile e autotrasporti con sede ad Acquaviva. Per l'uomo, grande appassionato delle due ruote, non c'è stato nulla da fare, dopo l'impatto della sua Ducati Multistrada con una vecchia Fiat Panda che si stava immettendo sulla Marecchiese.

Molto scossa la comunità di Novafeltria, dove era molto conosciuto: il sindaco lo ricorda come una persona affabile, prudente, educata, scrive il Carlino Rimini. Spetterà ora ai carabinieri ricostruire la dinamica.