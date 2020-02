Operazione antidegrado della Polizia Locale, identificate 61 persone

Vasta operazione per il controllo del territorio della Polizia Locale di Rimini, che ha coinvolto le 4 unità cinofile dei vigili e 21 uomini e donne in divisa, tra cui anche alcuni in abiti civili. L’operazione programmata, è stata organizzata per dare una risposta concreta ad alcuni esposti e segnalazioni giunte in comando.

Iniziata verso le ore 15,30, l’operazione dei vigili si è conclusa oltre le ore 20. Nel mirino degli agenti soprattutto le zone segnalate con maggiore degrado e presenze anomale, segnalate dai cittadini residenti e oggetto di precedenti azioni di controllo.

Le operazioni si sono concentrate soprattutto nell’area della Stazione ferroviaria e del Metromare, in alcune vie del Borgo Marina, nei capanni sul fiume Marecchia, nelle aree attigue alla banchine del porto canale e anche a San Giuliano, nella zona compresa tra via Sinistra del Porto e la sponda destra del Fiume Marecchia, dove è stato ispezionato, con l’indispensabile intervento dei cani poliziotto, l'Hotel delle Nazioni in via Ortigara 37.

Sono state controllate ed identificate 61 persone di diverse nazionalità, tra cui anche diversi italiani. Nella zona del porto canale è intervento anche il personale del 118, chiamato dagli agenti, per soccorrere una persona in condizioni critiche.

“Ci stiamo concentrando con azioni mirate su tutte quelle situazioni di degrado che conosciamo e che sono oggetto di segnalazioni da parte dei residenti - comunica l'Amministrazione locale - Come accade spesso in tutte le grandi città, ci sono zone più vulnerabili, per questo vengono organizzate queste operazioni che, intervenendo su larga scala, puntano alla prevenzione e al monitoraggio capillare, per garantire la massima sicurezza ai cittadini".