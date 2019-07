Pioggia e raffiche di vento, a San Marino sono caduti due alberi

Immagini dal maltempo a Chiesanuova

Le forti raffiche di vento hanno fatto cadere un albero in Via dei faggi a Chiesanuova. In Via del ponte, grossi rami di ippocastano hanno invaso la carreggiata. La giunta di castello ha chiamato le forze dell'ordine. La sezione antincendio della Polizia civile è in azione per tagliare l'albero, rimuovere i rami e far riprendere la circolazione del traffico. Un altro albero è caduto vicino al centro sanitario di Murata. Nel riminese sono caduti chicchi di grandine grossi come sassi.