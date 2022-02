Presunta amministrazione infedele: al via il processo ai vertici della Federcalcio

Prima udienza dedicata alle questioni preliminari. Davanti al Giudice Buriani, questa mattina, l'allora Segretario Generale Luigi Zafferani. Assente, invece, causa Covid, il Presidente della Federcalcio Marco Tura. Il Procuratore del Fisco ha subito osservato come nella lista degli imputati non figurino tuttavia anche gli altri membri del Consiglio Federale, che parteciparono alla deliberazione. Si è riservato allora di richiedere, all'esito del processo, l'eventuale apertura di un nuovo fascicolo. Perplessità anche in merito all'individuazione della parte lesa; che secondo il PF sarebbe la FSGC, e non il Comitato Olimpico. Concorde il Commissario della Legge, che ha disposto in tal senso; anche se appare improbabile una costituzione parte civile.

L'oggetto del contendere, quando il processo entrerà nel vivo, sarà allora il rispetto della Legge sullo sport, e l'accertamento di un'eventuale ratifica, da parte del CONS, del nuovo regolamento della Federcalcio, che prevede la corresponsione di gettoni di presenza e rimborsi. L'avvocato di Zafferani ha prodotto estratti di deliberazioni del Comitato Olimpico dove si approvano i bilanci della Federazione. In generale, secondo le Difese, la questione non avrebbe rilevanza penale. “E' un processo che doveva chiudersi in istruttoria” ha tuonato il legale di Tura; che ha poi richiesto un'archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa. Ma una tale decisione – ha osservato il Giudice Buriani – può essere adottata solo a seguito del dibattimento, con sentenza. Prossima udienza il 5 aprile.