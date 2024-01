“Processo badanti”: sentita in mattinata un'altra teste; confronto, in Aula, sulla necessità di un interprete

Diversi anni sono passati, da quando emersero i primi sospetti sull'esistenza di una sorta di “caporalato” in Ospedale. Accuse – è bene sottolinearlo – che restano tutte da dimostrare; al netto del clamore, e delle reazioni all'epoca della politica. Una sommatoria di complessità, questo procedimento; basato per forza di cose sulle testimonianze. Ma vi sono due fattori di cui tenere conto: il tempo trascorso; e le difficoltà – in Aula - a comprendersi, visto il coinvolgimento di persone straniere. Oggi è stata la volta di una donna russa, chiamata a ricordare i rapporti con quella che può essere considerata la figura chiave del processo: una connazionale 51enne, ritenuta dagli inquirenti a capo – con la complicità di una rumena - di un presunto sistema di gestione clandestina delle badanti, con tanto di minacce alle “non allineate”. Senonché la testimone ha confermato di non aver mai dato parte del suo stipendio a chicchessia; parlando piuttosto dell'aiuto - ricevuto dall'imputata principale -, nel superare le difficoltà linguistiche. Un'ombra, sull'attendibilità della teste, pare essersi avvertita però quando ha detto di aver versato 150 euro ad un'altra collaboratrice, affinché “coprisse” un passaggio di assistenza fra due anziani; e ciò come corrispettivo di ben 15 giorni di lavoro. Incongruenza rilevata dallo stesso Giudice Santoni. Il Difensore della 51enne ha dal canto suo sollecitato l'ausilio di un interprete per la testimone, che in fase di indagini aveva dichiarato altro. Non vi sono i presupposti, ha obiettato il Commissario della Legge; rimarcando come la diretta interessata avesse dichiarato di capire la lingua italiana. Altre testimonianze sono previste nella prossima udienza; la data è ancora da definire.