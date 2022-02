Processo Gatti-Galassi: tra i testimoni alcuni ex membri di Governo

In esito a richieste della difesa Gatti inoltrate nelle precedenti udienze, il Commissario della Legge Simon Luca Morsiani ha ammesso l'acquisizione del primo rapporto del nucleo antifrode che ha originato le indagini ed anche della relazione della Commissione d'inchiesta su banca Cis. Rigettata invece la richiesta del verbale della testimonianza di Gatti, di fonte alla stessa commissione. Respinta inoltre la richiesta di dissequestro di 61.800 euro – su 1.212.000 complessivamente sequestrati - che sarebbero stati utilizzati per sostenere le spese legali di difesa. Dall'ultima udienza, non raggiunto l'accordo organizzativo sulla scansione dei testimoni. La proposta formulata dal pf Cesarini non ha trovato l'accoglimento della difesa Gatti e il Commissario della Legge Morsiani ha dunque di deciso di seguire l'ordine previsto nel decreto di citazione a giudizio dal Commissario della Legge inquirente.

Si comincerà il prossimo 24 febbraio con l'ispettore Paolo Francioni del nucleo antifrode e Nicola Veronesi che all'epoca delle indagini era in forza all'Agenzia di Informazione Finanziaria. Ammessi tutti i testimoni richiesti dalla difesa Gatti, tra cui alcuni ex membri di Governo.