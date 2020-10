Ragazza investita al RallyLegend: nessuna frattura, prognosi di 5 giorni

Una ragazza di origini spagnole è stata investita ieri sera mentre stava assistendo alla prova speciale "I laghi" del RallyLegend. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe esposta troppo per assistere alla gara e una delle auto l'avrebbe sfiorata, facendola cadere a terra. Intervenuto sul posto il Pronto Soccorso per il trasporto all'Ospedale di Stato. Nell'impatto la spettatrice non ha riportato nessuna frattura, solo qualche lesione al piede, giudicata guaribile con una prognosi di 5 giorni. Per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia Civile.