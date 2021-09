Brutta avventura per un sammarinese che in serata si è recato in via Dario Campana a Rimini, dove era sceso per entrare in una lavanderia. Aveva parcheggiato contro mano sul lato destro della carreggiata, quando una Toyota che stava procedendo nella normale direzione di marcia non si è accorta dell' auto andando a scontrarsi frontalmente proprio con l'Audi Rsm. Nessuna grave conseguenza per le persone, e la ricostruzione dell'incidente da parte della Polizia Locale.