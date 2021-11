"Rinunciare alla propria cittadinanza è una violenza". Il Comites torna a chiedere al Governo di rispettare gli impegni

Sentiamo Diego Renzi e Elena Tonnini

Torna l'accusa del Comites, che chiede al Governo sammarinese di rispettare gli impegni. La legge sulla cittadinanza sammarinese è sempre stato un tema caldo per la politica. Con un Ordine del giorno, nel luglio scorso, il Consiglio Grande e Generale si era impegnato a presentare entro fine novembre un progetto di legge che rivedesse in particolare un punto: quello della rinuncia alla propria cittadinanza in favore di quella sammarinese, definita discriminante dal Comites, che propone piuttosto una concessione che preveda una verifica di conoscenza della storia, degli usi e costumi della Repubblica, per dimostrare una reale appartenenza. Il Comites chiede il rispetto degli impegni.

"Rinunciare alla propria cittadinanza è una violenza - accusa Diego Renzi, presidente del Comites -, che toglie opportunità alla stessa Repubblica, ed è quindi controproducente. Le persone la vivono come se venisse loro strappata una proprio essere. Sono sette anni che lottiamo per avere questo diritto, ora i tempi sono maturi e il Governo deve rispettare le scadenze".







A stretto giro la risposta degli Interni, attraverso il Segretario Elena Tonnini: "La presentazione del progetto di legge avverrà entro il termine fissato, ovvero il 30 novembre. La Segreteria sta lavorando e ha svolto tutto il percorso di confronto anche con gli uffici, che hanno garantito che a breve arriveranno anche gli ultimi pareri. I tempi saranno rispettati. Capisco anche l'animo del presidente del Comites, che da tanto tempo sta ponendo sul tavolo ai vari Governi questo tema, ma questa legislatura lo sta affrontando, c'è la volontà di procedere, e ribadisco la disponibilità di questa Segreteria di rispondere a richieste ufficiali".

Nel servizio le interviste a Diego Renzi (presidente del Comites) e Elena Tonnini (Segretario di Stato agli Interni)