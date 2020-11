San Marino: grave uno dei due ragazzi rimasti feriti in altrettanti incidenti con minicar

L'incidente più grave è avvenuto nel pomeriggio. Un ragazzo ha fatto tutto da solo: alla guida della sua minicar ha perso il controllo del mezzo finendo contro una pianta. Un urto violento con il mezzo che si è ribaltato nella scarpata, in strada Terza Gualdaria a Casole, di Città. Sul posto sono giunti il 118, la sezione antincendio e il pronto intervento della Polizia Civile che hanno prestato i primi soccorsi e recuperato il veicolo.





Il minorenne sammarinese ha riportato diversi traumi, subito trasportato all'Ospedale di Stato, si trova ora in terapia intensiva, in prognosi riservata, per un trauma toracico addominale.

Alle 7 di mattina, invece, sempre un ragazzo, a bordo della sua minicar si è scontrato con una Polo volkswagen, in viale Campo dei Giudei, mentre dal parcheggio scuole medie si immetteva sulla strada principale. Il minorenne, soccorso dal 118, se la caverà in 7 giorni.