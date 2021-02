San Marino: infortunio al Colorificio, 30 giorni di prognosi per un 59enne

Incidente sul lavoro lo scorso venerdì al Colorificio Sammarinese di Falciano. Il titolare dell'azienda G.P., le iniziali, di 59 anni, stava camminando nel reparto di produzione dell'Azienda in un momento di fermo della produzione, quando, per cause in corso di accertamento da parte del personale antincendio della Polizia Civile in collaborazione con il personale del Dipartimento Prevenzione, l'uomo scivolava al suolo causa la presenza di sostanza oleosa fuoriuscita pare da una macchina in fase di manutenzione. Immediatamente soccorso è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato. I sanitari lo hanno poi dimesso con una prognosi di 30 giorni, mentre i funzionari di Polizia, oltre ai rilievi tecnici e fotografici di Legge, hanno messo in sicurezza l’area.