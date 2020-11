Scontro tra auto e moto a Dogana: 30 giorni di prognosi per il centauro

Scontro tra un'auto e una moto nel tardo pomeriggio di ieri a Dogana. L'auto, una Fiat Sedici stava svoltando da via 3 settembre in via Cesare Cantù quando è entrata in collisione con una moto Suzuki 250. L'uomo a bordo della moto, un 22enne residente in Italia, ha riportato lesioni che i sanitari del Pronto Soccorso di San Marino hanno giudicato guaribili in 30 giorni. Illeso invece il conducente dell'auto, un 77 di San Marino. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Civile.