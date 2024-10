Trova un borsello con 174 euro e se lo tiene: condannato per appropriazione indebita

Raccoglie da terra un borsello smarrito poco prima da un sammarinese, nel parcheggio di un bar di Ponte Mellini, e si allontana con l'auto, ma la scena è registrata dalle telecamere di videosorveglianza di una stazione di servizio e grazie alla targa della vettura viene rintracciato. Un residente in Svizzera di 69 anni, è stato condannato, in contumacia, per appropriazione indebita, ad una 'multa a giorni' di 300 euro e al pagamento delle spese processuali e di parte civile, oltre al risarcimento del denaro - 174 euro - che il sammarinese aveva asserito di avere nel borsello. Il Commissario della Legge Antonella Volpinari ha accolto le richieste della Procura del Fisco e della parte civile. L'imputato è incensurato e gli è stato concesso il beneficio della non menzione.