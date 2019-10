Urbino: è morto l'ex Rettore dell'Università Giovanni Bogliolo

E' morto a 81 anni l'ex rettore dell'Università di Urbino Giovanni Battista Bogliolo. Né dà notizia l'ateneo: "Un grande dolore ha colpito l'Università di Urbino alla notizia della scomparsa del prof. Giovanni Bogliolo". "Ha raccolto una difficile eredità: quella di succedere a Carlo Bo" ricorda il rettore Vilberto Stocchi. Con la sua opera di traduttore ha dato un contributo significativo allo sviluppo degli studi sui grandi autori della letteratura francese. " Nato a Laigueglia nel 1938, era arrivato a Urbino 51 anni fa per insegnare Lingua e Letteratura Francese, dopo essersi laureato nel 1961 in Lettere e Filosofia. Divenendo preside della Facoltà di Lingue e Letterature straniere. È stato Rettore dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" dal 2001 al 2009. Scrittore, traduttore, giornalista, collaborava infatti con La Stampa. Nel 2006 era salito sul Titano, per una Udienza dai Capitani Reggenti in occasione dei 500 anni dell'Università urbinate.

I funerali si terranno sabato 2 novembre alle 11,15 nella chiesa di san Domenico. Camera ardente aperta presso l’abitazione in via del Fiancale, 15.