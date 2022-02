Viaggia lungo le coste dell'Italia assieme al suo cavallo. L'eccezionale tappa a San Marino

Ha intrapreso un lungo viaggio in sella al suo cavallo a maggio dell'anno scorso, partendo da Latina, e ha percorso circa 2500 km, arrivando a metà del tragitto. L'idea è nata durante una passeggiata al tramonto assieme a Furia, la sua compagna di avventure salvata dai maltrattamenti. Una fuga dalla monotonia e dalla quotidianità, quella di Cristian Moroni, 39enne romano. Così ha deciso di cambiare totalmente vita, mettendosi in viaggio. Ad aiutare questi due amici speciali nel loro cammino assieme, la generosità e l'ospitalità delle persone incontrate. Cavalcando lungo le coste dell'Italia, non sono mancate tappe nell'entroterra per visitare luoghi particolarmente interessanti, tra cui San Marino, dove ha trovato ospitalità al Centro Equestre Valgiurata. Ora Cristian ha un solo obiettivo in testa: non tornare più indietro e guardare già al prossimo progetto: "Ho ricevuto un'offerta da un documentarista - racconta Moroni -. C'è un sogno che vi svelo: mi piacerebbe viaggiare lungo la Route 66 e far partorire lì Furia".

Nel video l'intervista a Cristian Moroni