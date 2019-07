11° anniversario Unesco: "Goroboldo, un'epopea per bambini" al Museo di Stato

Lo spettacolo per bambini

Attraverso giochi, riproduzioni dei dipinti e racconti di aneddoti anche bambini dai 5 ai 10 anni hanno potuto conoscere a fondo la storia e il patrimonio culturale che la Repubblica di San Marino conserva nel suo Museo di Stato. A Palazzo Pergami-Belluzzi ieri sono state 37 i giovani che hanno partecipato all'evento "Goroboldo, un'epopea per bambini" organizzato in occasione dell'11° anniversario dall'iscrizione della Repubblica all'Unesco. Gli interpreti Andrea Tamagnini e Aleksandra Di Capua li hanno accompagnati in una visita guidata giocosa alla scoperta di quadri e reperti tra le sale del Museo di Stato. Curiosi e tra mille sorrisi si sono fatti coinvolgere nelle riproduzioni delle opere d'arte: qualcuno di loro si è anche travestito e ha interpretato i personaggi dei quadri. Hanno partecipato anche a un piccolo spettacolo dedicato all'eroe dei Due Mondi e alle sue avventure. Ma alla fine non è mancato il racconto del passaggio di Giuseppe Garibaldi sul Titano che ispira l'undicesima celebrazione nella lista Unesco.