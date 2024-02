74esima del festival: stasera il vincitore. Record auditel per la serata cover

Stabilito il record assoluto di ascolti nella quarta serata del festival: 11milioni 893mila spettatori e 67,8% di share. Amadeus V ha superato anche il maestro Baudo che nel 1987 era arrivato al 67,5. Intanto a poche ore dalla finale del Festival i bookmaker danno tutti per favorita Angelina Mango, davanti a Geolier e più distanziata Annalisa, anche se ieri nella serata dedicata alle cover è stato il rapper napoletano, a conquistare la vittoria, con un medley proposto insieme Guè, Luchè e Gigi D'Alessio.

Un esito non gradito dall'Ariston che l'ha accolto con sonori fischi di disapprovazione...

La partita dunque resta aperta e sarà decisa questa sera con la combinazione del televoto – che avrà un peso del 34% - e delle giurie della sala stampa e delle radio, che incideranno entrambe con il 33%. Nella serata cover, Lorella Cuccarini – co-conduttrice – ha messo tutti d'accordo ricevendo consensi unanimi. Spazio anche allo sport con Pecco Bagnania campione del mondo di motogp e al cinema con “Volare” di Margherita Buy – esordio alla regia – ed Elena Sofia Ricci. Amadeus, come anticipato nei giorni scorsi, ha dato anche voce alla protesta degli agricoltori e Fiorello, a sorpresa, ha riportato con ironia, sul palco del festival, i Jalisse, 27 anni dopo la vittoria e ripetuti vani tentativi di partecipazione e anche il maestro Vessicchio – icona della kermesse sanremese – assente dal festival da tempo, con la sola eccezione della serata cover 2023, per via di una annosa disputa legale con la rai sui diritti d'autore, finita la scorsa estate con esito a lui favorevole.