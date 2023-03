Abbracci danzanti estremi

"Storie"

Suite in danza poetica dal collettivo nato sull'esperienza italo-tedesca in residenza di scuola ATERBALLETTO regionale. “Storie” ballate in due visioni d'autore differenti legate da un denominatore comune: tornare agli abbracci mancanti. “Preludio” (apertura a 5 di Diego Tortelli) in “Un' Altra storia” (duetto affettivo) di “O” (corpi/automi visti da Philippe Kratz) in frammenti danzanti per recuperare empatia (profonda ben oltre la simpatia esteriore e fugace). Ricerca di un “gesto gentile” negato dalla pandemia: l'ABBRACCIO.