Adorare la Bellezza in un Giardino del Cuore: le monache del Centro Storico oltre la clausura

Le Monache dell'Adorazione Eucaristica di San Marino presenti anche nel Montefeltro cercano la nostra attenzione e un aiuto. Il Monastero di San Francesco alla Porta del Paese ha bisogno di ristrutturazioni interne e riadattamenti per accogliere un progetto giovani: “IL GIARDINO DELLA BELLEZZA”, un chiostro aperto a ragazzi e ragazze, che vogliono condividere tempo e spazio attrezzato, anche in un catalogo-guida del giardino, come HORTUS CONCLUSUS (arte, musica, teatro e silenzio). Un luogo da reinventare sempre in ogni momento da te... bello e utile: sapienziale, grazie alle religiose, che lo abitano. Nasce da un'amicizia con alcuni giovani reggiani e diventa una missione in una campagna di crowdfunding su IL GIARDINO DELLA BELLEZZA nel cuore del Monte.

Interviste con Suor Maria Gloria Riva, Badessa Adoratrici RSM e con i giovani di IGAM, missionari adoratori

Per sostenere il progetto delle monache, clicca qui