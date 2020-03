Agenzia matrimoniale gitana: il film dei nomadi

Il film arriva a marzo 2020 grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione. Presentato nella sezione ACID al Festival di Cannes, il lungomeraggio è stato segnalato nei migliori festival, tra cui il Rome Independent Film Festival, dove ha ricevuto menzioni e premi per soggetto, costumi e recitazione femminile. Al centro della vicenda una giovane donna determinata a cambiare il corso del tempo: protagonista è Pamela (Alina Serban), ragazza Rom ironica e insolente, che decide di lasciare il piccolo villaggio, in cui vive con la nonna e la figlia, per il Belgio. Porta con sé tre parole di francese, la speranza per la bimba e la sua indipendenza. La regista ha voluto che il film trovasse la sua coerenza nel legame forte, che prosegue nonostante l’assenza, tra madre e figlia. La filmografia Rom si arricchisce di una storia sulle donne nomadi, tra Romania e Belgio, nel viaggio di un'eroina che ha molto da dire alla sua e alla nostra cultura maschile. Sceglie un'agenzia matrimoniale per scappare e ritrovarsi nella sua HEIMAT: la patria dell'anima del popolo nomade.

