Almodòvar come sempre è donna

Sembra un mélo con bebè, amori e cucina, ma in realtà MADRES PARALELAS è ancora una volta un film sulla memoria storica spagnola. Non manca la parodia del mondo dello spettacolo con tutti gli ingredienti amari e ironici della commedia almodòvariana spostata sulle donne. Protagonisti e attrici anche senza volerlo delle cose della vita che cambiano la storia (con l'amore anche saffico...). Penelope Cruz ci ha vinto la Coppa Volpi 2021 a Venezia delle grandi attrici di tutti i tempi con questa interpretazione 'ginecologica' e 'neonatale' da mamma matura e irregolare... Femminile e bellissima nel suo rapporto con l'altra neo mamma giovanissima e misteriosa con cui divide stanza d'ospedale e vicenda umana. Privato e politico si sfiorano continuamente lungo la narrazione fatta di inquadrature e geometrie così studiate e quasi maniacali da raggiungere la perfezione cinematografica. Il passato recente va dimenticato anche se è scomodo come quello spagnolo!? Sapere o ignorare, cosa ci può servire? L'inaspettato e sorprendente ci salveranno.

