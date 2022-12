Amore cannibale a San Marino

BONES AND ALL (tratto dal romanzo di Camille De Angelis) - significa “fino all'osso”, nel senso di spolpare fino in fondo, un pranzo prelibato a base di carne umana della solitudine... un horror romantico di Guadagnino coprodotto e interpretato dalla star americana Chalamet. Due innamorati nati cannibali senza essere bestiali ma solo diversi alla follia. Scappano da tutto, dopo essersi trovati, fuggono da casa e dalla famiglia per il loro strano abominevole appetito. Amore e orrore in un film sulla ricerca dell'appartenenza dei giovani. Un 'on the road' fisico e mentale dove il cannibalismo è un disfunzione quasi una malattia mentale (borderline) in cui Maren e Lee si dicono: “ammazzerei per te” perché “ti amo” da “mangiarti il cuore”.