Anaïs Drago con Terre Ballerine in Area Sismica

Anaïs Drago è una violinista di formazione classica, TOP JAZZ 2021, in un progetto sperimentale che coinvolge strumenti differenti: corde, fiati e percussioni. TERRE BALLERINE fonda il suo equilibrio sul clarinetto di Federico Calcagno (Top Jazz 2020) e le percussioni di Max Trabucco. Sonorità e colori inusuali in partiture originali per trio della Drago. Suite a più movimenti ispirate alla pittura moderna, letteratura e teatro del XX secolo: tradurre in musica sonorità plastiche dalla poetica di Paul Klee, Umberto Boccioni e Alejandro Jodorowsky: impulsi musicali irriducibili in TERRE BALLERINE.