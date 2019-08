Anniversario dello Scampo di Garibaldi. La cerimonia in Piazza Garibaldi e della Libertà

Anniversario delle Scampo di Garibaldi. la cerimonia in Piazza Garibaldi e della Libertà

Il 170esimo anniversario dello Scampo Garibaldino. Il corteo regenziale in Piazza Garibaldi e in Piazza della Libertà per la cerimonia. La deposizione della corona di alloro. Un gesto consueto ai piedi della statua dell'eroe dei due mondi per ricordare lo Scampo garibaldino del 31 luglio 1849, ormai 170 anni fa.

Un evento storico per San Marino e per l'Italia. Il generale e la compagna Anita, insieme alle camicie rosse, trovarono rifugio in Repubblica, fuggiti dal pericolo dell'esercito papale, per poi eludere le truppe austriache che circondavano il Titano e riprendere il viaggio verso Venezia. La banda militare, come sempre, ha poi intonato l'inno garibaldino, quello italiano e l'inno nazionale sammarinese davanti ai Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori.

"Non dimenticherò l'ospitalità della Repubblica", disse Garibaldi. E, ogni anni, San Marino, ricorda la visita del generale.