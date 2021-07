Apre al pubblico la mostra sui Patti di Fossombrone: a Palazzo fino al 25 settembre

Cinque preziosi documenti storici. Periodo: 1462-1463. Sono i testi relativi ai Patti di Fossombrone: una fase fondamentale per la storia sammarinese che portò all'annessione delle aree di Fiorentino, Montergiardino, Serravalle e Faetano. Da quel momento, i confini della Repubblica rimasero invariati. Da oggi quei documenti tornano accessibili a tutti grazie all'esposizione “L'Archivio in Vetrina” curata dall'Archivio di Stato. A Palazzo Pubblico l'inaugurazione della mostra alla presenza dei Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. Una presentazione particolare, con momenti di approfondimento linguistico relativo ai testi e la presenza dei figuranti dell'Associazione storico-culturale La Corte di Olnano e La Compagnia dell'Istrice. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 25 settembre.