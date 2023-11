Archistars a San Marino. Dalla Sums un catalogo e la valorizzazione del patrimonio architettonico

Nel video l'intervista a Marino Albani, Presidente SUMS.

Successo alla Biennale di Venezia per il progetto “Il segno dell'estro – Archistars a San Marino”. Una iniziativa, “che ha molto orgoglio sammarinese”, promossa dalla Società Unione Mutuo Soccorso, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri e Architetti sammarinesi e il patrocinio delle Segreterie di Stato alla Cultura, al Territorio e al Turismo. Una scelta oculata quella di portarlo alla Biennale "per avere il trampolino giusto – spiega il Presidente SUMS, Marino Albani – e portare a conoscenza al di fuori dei confini sammarinesi questo patrimonio “anomalo”, se vogliamo, una grande concentrazione di palazzi e strutture frutto del lavoro di grandi archistars”.

Ora, da quella esperienza veneziana, SUMS intende trarre il meglio, ampliare l'offerta culturale a beneficio della collettività sul territorio: si pensa infatti di ri-allestire nel centro storico durante le festività natalizie, la mostra fotografica “Il segno dell'estro – Archistars a San Marino”, con gli scatti di Simone Maria Fiorani integrati dal video curato da Luca Bartolini. Mentre il 2024 si apre ad ulteriori novità. “Sarà un anno di lavoro intenso – conferma Albani - perché vogliamo presentare una sorta di catalogo per la divulgazione di queste opere, perché stiamo parlando di Foster, Michelucci, Portoghesi e tanti altri che non sono gli ultimi professionisti di livello internazionale. E speriamo che ne tempo ci sia un incremento di questo patrimonio”.

Altro obiettivo: valorizzare questo patrimonio architettonico presente in Repubblica anche attraverso itinerari turistici specializzati. “Guardiamo più in là e vorremmo incentivare un turismo qualificato che secondo me – conclude il Presidente SUMS – merita San Marino”.

