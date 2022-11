Attacco alla Bellezza infarinando Warhol a Milano

Ri-customizzare, (rivestire d'altro: trasformare una forma con un'altra) ricoprendo di farina un'automobile storica già 'customizzata' in pubblicità da Worhol nella mostra alla Fabbrica milanese dell'arte contemporanea curata da Achille Bonito Oliva per oltre 300 pezzi dove non mancano la Marylin ritratto seriale e la famosa zuppa Campbell. Gli ambientalisti collegati a EXTINCTION REBELLION dopo Van Gogh ricoprono infarinando pure Andy Warhol. Bisogna occuparsi del bene comune - urlano pure dai social e dalle piattaforme clandestine – perché dopo le ultime migrazioni non ci saranno più cibo né acqua: un collasso ecologico e climatico già in corso, questa la sfida politica estrema.

La risposta del ministro italiano SANGIULIANO preposto al patrimonio artistico culturale non è tardata ad arrivare: “ Dopo l'imbrattamento romano anche lo sfregio milanese non sono più sopportabili- L'arte sublime e lo spirito creativo non possono sottostare al delirio ideologico dei presunti ambientalisti. Rinforzare presidi e protezioni saranno tra i provvedimenti immediati con aggravio dei costi che si ripercuoteranno sulla gente. Pittori e artisti rispondono creando altra bellezza in nome di quella che già sussiste da sempre, e per sempre.