Beatles, Beat Generation e Teatro a Cielo Aperto, la calda estate della cultura in Repubblica

Il caldo estremo dell’estate non ferma la cultura sammarinese, che fa invece il pieno di eventi.

Lo si nota subito lungo lo stradone che conduce alla Porta del Paese dove le sagome di John, Paul, George e Ringo sono pronte ad attraversare la strada come fossimo sulla Abbey Road londinese.

È il simbolo della prima edizione della Beatles International Week che fino a domenica 23 luglio proporrà una serie di concerti che faranno risuonare la musica della band in ogni angolo del centro storico. Accanto alla musica c’è anche l’allestimento a Palazzo Graziani della mostra Beatles Forever che andrà a ripercorrere la storia dei Fab 4 tramite quadri, vinili, pannelli fotografici e una lunga serie di cimeli originali recuperati dall’Inghilterra o da stretti collaboratori della band.

Al Campo Bruno Reffi invece è andato in scena il ritorno alla Beat Generation, un omaggio alla musica anni ‘70 e ‘80 portata sul palco dalla band Retrò MusicGroup che si è divisa tra successi stranieri e italiani di quelle epoche.

Alla Cava dei Balestrieri infine l’ultimo appuntamento teatrale per la Rassegna Copertina con lo spettacolo Per Amore o per Rabbia ideato, diretto e interpretato da Fabrizio Raggi, che ha proposto un viaggio nel folklore regionale italiano tra le sue contraddizioni e le sue assurdità. Per Copertina questa sera la chiusura ufficiale con la musica del Maracuja Duo e la proiezione del film d’animazione Coco.