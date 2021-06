Bon Jovi: un bis post pandemico al cine

“Encore Nights” dalla Nexo un bis, vero fuori programma, dalla band che ha scritto la storia del rock. Un assaggio cinematografico in musica, esclusivo non solo per i fan, dell'imminente ritorno annunciato. Le prove sono in New Jersey (casa delle origini di Jon Bon Jovi) e la registrazione direttamente dal Paramount Theatre arriva alle sale dolby dei cinema romagnoli fino a domenica 13. Risuona il platea una serie di successi planetari da IT'S MY LIFE a BAD MEDICINE con le nuove canzoni realizzate in studio per il XV album uscito nel 2020. Un film concerto con l'intera storica formazione di musicisti che ha venduto 130 milioni di dischi incassando oltre 1 miliardo di dollari per 35 milioni di fan in tutti i continenti.

fz