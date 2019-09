Brasile: reportage su San Marino vince il concorso “Europa de Comunicação 2019”

Lo speciale dedicato a San Marino di Thais Furlan, Bruno Lafore e Daniel Arcanjo, della troupe Record TV, ha vinto il premio “Europa de Comunicação 2019”, organizzato dalla Commissione europea del turismo per diffondere destinazioni turistiche, cultura e l'immagine dell'Europa in Brasile. Lo speciale è andato in onda nell'edizione serale del “Jornal da Record”, il secondo telegiornale brasiliano per audience.

“Um pequeno país dentro da Itália, repleto de tradições e curiosidades, San Marino está na nova série do Jornal da Record. Construído no alto de uma montanha, San Marino é conhecido como a mais antiga república do mundo”.

"Un piccolo paese in Italia, ricco di tradizioni e curiosità, San Marino si trova nella nuova serie di Jornal da Record. Costruita in cima a una montagna, San Marino è conosciuta come la più antica Repubblica del mondo". Questa la presentazione dello speciale girato lo scorso marzo sul Titano.

Il programma informativo intitolato “San Marino — País nas Alturas” ha vinto in concorso nella categoria audiovisivi. Al centro del reportage le tradizioni, l'enogastronomia, la cucina, la scolarizzazione, l'educazione civica e, più in generale, la cultura della Repubblica. Non mancano i particolari ritenuti curiosi come la bassa criminalità e la presenza di calciatori brasiliani all'interno del campionato sammarinese di calcio. Per quanto riguarda la politica, i giornalisti sudamericani si sono concentrati sull'istituto della Reggenza. “San Marino – viene riportato - è l'unico Paese al mondo che elegge due Capi di Stato. Rimangono in carica contemporaneamente per evitare la concentrazione di potere e la corruzione”.

